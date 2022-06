Suspeito de roubar celular de empresário, faz PIX, empréstimos e acaba preso em Manaus

Manaus/AM - Eduardo Souza da Silva, de 41 anos, foi preso nesta quinta-feira (9), no beco do Comércio, rua Marcílio Dias, bairro Centro, zona sul. O homem é suspeito de roubar o computador e o celular de um empresário de dentro do carro dele.

Segundo o delegado Denis Pinho, titular da especializada, após o roubo, Eduardo invadiu sistema operacional do telefone para realizar empréstimos e transferências via Pix, causando um enorme prejuízo à vítima.

No momento da prisão, Eduardo estava com 14 aparelhos celulares, alguns já desmontados. Com ele também foi encontrado o celular que havia sido furtado do empresário. Todos os aparelhos foram apreendidos e levados para a delegacia.