Suspeito de roubar carros e obrigar vítimas a fazerem PIX é preso em Manaus

Manaus/AM – José Rodrigues de Souza Júnior, 31, foi preso nessa quinta-feira (13), no bairro Lago Azul, suspeito de integrar um grupo criminoso especializado em roubo de carros na capital.

Segundo o , além de roubarem o carro das vítimas, os suspeitos ainda obrigavam as mesmas a fazerem transferências por PIX para eles.

As quantias exigidas chegavam a até R$ 3 mil. A polícia chegou a José, após um roubo que ele e os comparsas praticaram na última sexta-feira (7).

“É uma quadrilha especializada em abordar pessoas em ramais e lugares esmos. Levam as pessoas, mantém em cárcere para que sejam feitos PIXs e depois subtraem os bens das vítimas e elas são abandonadas”, explica.

Na ocasião, eles abordaram as vítimas no Ramal do Pau Rosa, na BR-174 e levaram um carro modelo Strada, de cor vermelha. Elas ainda foram extorquidas pelo grupo e tiveram que efetuar várias transferências bancárias para os suspeitos.

O automóvel foi recuperado com José no esconderijo do grupo na av. Comendador José Cruz. No local também foram encontradas armas e uniformes de uma construtora em Man

Além de cometer os roubos em Manaus, eles também atacavam pessoas de outros municípios. O delegado afirma que ao menos cinco pessoas estão envolvidas nos roubos e as investigações continuam para prendê-las.