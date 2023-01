Suspeito de receptação é preso com motor marítimo avaliado em R$ 45 mil em Manaus

Manaus/AM - Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso nesta sexta-feira (06) por receptação qualificada. Na ocasião, um motor marítimo avaliado em R$ 45 mil, que foi transportado a um depósito situado na comunidade Estrela de Davi, bairro Lago Azul, zona norte, foi recuperado.

De acordo com a delegada Elizabeth de Paula, titular do 2° Distrito Integrado de Polícia (DIP), a vítima havia vendido o objeto no dia 30 de dezembro de 2022, pelo valor de R$ 45 mil, a um homem desconhecido que se fez passar por uma autoridade policial.

“A vítima disse que o indivíduo afirmou ter feito uma transferência bancária via Transferência Eletrônica Disponível (TED), que não caiu em sua conta. Inclusive, houve uma simulação de entrega do motor em uma embarcação, porém, o objeto foi transporto para o depósito mencionado. No local, conseguimos os dados do proprietário, que morava no bairro Cidade Nova, e lá, efetuamos a prisão do homem e realizamos a apreensão do motor”, disse.

Procedimentos

O homem responderá por receptação qualificada e ficará à disposição da Justiça.