Suspeito de realizar festas com venda de drogas é preso em Manaus

Manaus/AM - Rafael Magalhães Cardoso, 22, foi preso em flagrante na tarde de quarta-feira (28), suspeito de comercializar entorpecentes e promover festas em sua casa, localizada na avenida Tefé, bairro Cachoeirinha, zona sul da cidade.

De acordo com o delegado Ricardo Cunha, titular do 18º Distrito Integrado de Polícia (DIP), a prisão é resultado de investigações que duraram cerca de sete dias e foram iniciadas após denúncias anônimas feitas por meio do disque-denúncia da delegacia, relatando que um indivíduo estaria promovendo festas e comercializando entorpecentes no endereço mencionado.

“Iniciamos as diligências e, durante campana, no local informado, avistamos o indivíduo e realizamos a abordagem. Durante revista pessoal, localizamos com ele uma porção de substância entorpecente do tipo haxixe”, comentou o delegado.

Conforme o delegado, em seguida, o infrator confessou a prática do crime e informou que havia mais entorpecentes dentro do imóvel. Os policiais revistaram a casa e encontraram uma porção grande de cocaína, duas balanças de precisão e vários objetos para embalo dos produtos ilícitos.

O jovem foi conduzido ao 18º DIP, onde foi autuado por tráfico de drogas. Após os procedimentos cabíveis, ele será encaminhado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.