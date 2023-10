Suspeito de participar do assassinato de agiota é preso em Manaus

No dia 21 de setembro, cinco pessoas foram presas por envolvimento no sequestro e homicídio de Valmício, incluindo uma mulher.

Conforme a polícia, Valmício praticava agiotagem e foi morto após cobrar uma dívida de R$ 90 mil de um homem. O mandante do crime teria sido um familiar do devedor.

Manaus/AM - Um homem, identificado como Carlos Eduardo Souza Silva, 22 anos, foi preso suspeito de participar do assassinato do pintor Valmício Rodrigues da Silva, 50 anos. O crime ocorreu no dia 2 de setembro deste ano, no bairro Tarumã, zona oeste.

