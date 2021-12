Suspeito de participar de assassinato é procurado em Manaus

Manaus/AM- A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), por Paulo Martins da Costa Filho, 29, por envolvimento no homicídio de Luís Felipe Dias Lima, que foi baleado no dia 28 de maio na rua Estrela Rajada, bairro Redenção, zona Centro-oeste de Manaus, e morreu no dia 5 de julho em uma unidade hospitalar.



Conforme Boletim de Ocorrência (BO), Luís foi atingido por dois disparos de arma de fogo, que atingiram as regiões da perna e do abdômen.



“Contamos com o apoio da população na divulgação da imagem do indivíduo, e caso ele seja reconhecido, as denúncias podem ser realizadas por nossos canais oficiais, para que ele seja localizado e preso”, destacou o delegado Ricardo Cunha, titular da Especializada.



Para quem tiver informações pode entrar em contato com a DEHS pelo número (92) 99292-1015, onde as denúncias podem ser efetuadas, além do 181, disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante sempre será preservada”, garantiu a autoridade policial.

