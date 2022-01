Suspeito de participar da morte de garçom com faca cravada no peito é preso em Manaus

Manaus/AM- Um homem de 23 anos foi preso nesta quarta-feira (26), na rua Flor de Pluma, no bairro da Paz, na zona Oeste de Manaus. Ele é suspeito de participar da morte do garçom Cizocrates de Brito Prestes, que teve o corpo encontrado em área de mata última terça-feira (25).



De acordo com informações da polícia militar, o homem estava em atitude suspeita quando foi abordado. Ao ser questionado por policiais, ele confessou que teria passagem pelo crime de roubo e acabou sendo encaminhado para uma delegacia.



Já na delegacia, a polícia descobriu que o suspeito tem envolvimento na morte do garçom Cizocrates de Brito, que foi encontrado morto na última terça (24), em uma área de mata com uma faca cravada no peito, além de marcas de tiros.

O suspeito foi apresentado e deve passar por procedimentos cabíveis.