Suspeito de participação em assalto a salão de beleza é preso em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 30 anos, cujo nome não foi divulgado, foi preso na véspera de Ano Novo suspeito de participação em assalto a um salão de beleza, no bairro Monte das Oliveiras, zona Norte. A prisão correu após denúncia recebida via WhatsApp Rocam (99280-7574), na qual a vítima do roubo a um salão localizado no Conjunto Residencial Águas Claras, ocorrido na noite anterior, informou que o localizador de um dos veículos roubados, recuperado horas depois do assalto, informava que o veículo havia feito uma parada em um endereço na rua Caruba. O veículo foi abandonado naquela área. Os policiais se dirigiram ao endereço repassado pela vítima, e no local encontraram um indivíduo, que confessou a participação no crime. Com ele, os policiais também encontraram um revólver calibre 32, marca Taurus, com cinco munições intactas, além de grande parte dos produtos roubados do salão, sendo dois notebooks, três televisores, dois celulares e um videogame da marca XBox. Os produtos recuperados e o suspeito foram encaminhado para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.