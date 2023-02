Suspeito de ordenar mortes em campeonato de futebol é preso em Manaus

“Ele é apontando como participante e mandante em várias mortes. Só em 2022, ele se envolveu em quatro mortes por conta da rivalidade pelo tráfico de drogas. Também prendemos dois soldados do Kello e outro homem também envolvido no grupo criminoso”, explicou.

Manaus/AM - Alessandro da Costa Protazio, vulgo “Kello”, de 37 anos, foi preso durante a operação KM8, nesta sexta-feira (10), suspeito de ordenar execuções durante um campeonato de futebol ocorrida no dia 22 de janeiro desse ano, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.