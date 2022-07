Suspeito de matar venezuelana diz que estava drogado no dia do crime em Manaus

Manaus/AM – Andres Eduardo Munoz Pinto, investigado pelo assassinato da venezuelana Yeimy Yenileth Rodriguez em uma kitnet no bairro Mauazinho, disse que estava drogado no dia do crime, segundo relatou a delegada Débora Barreiros.

O suspeito chegou hoje a tarde (13) a sede Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) para prestar depoimento sobre o crime. O homem, que também é venezuelano, foi preso em Boa Vista.

“Ele ainda vai passar pelo interrogatório formal. No primeiro momento ele diz que não sabe por que fez isso, não sabe declinar a motivação, disse que estava drogado. Em outro momento disse que não cometeu o crime”, disse a autoridade policial em coletiva de imprensa.

Andres estava andando em uma praça quando foi preso. Uma equipe da polícia estava em Boa Vista desde o fim de semana em busca do suspeito, que foi flagrado por uma câmera de segurança deixando o apartamento da vítima, no dia do crime.

Ainda segundo a delegada, Andres tinha uma relação de amizade com a vítima de 27 anos e sua família. O homem chegou a ser acolhido pela família e ajudado financeiramente.

A família de Yeimy compareceu a sede da DEHS com pedidos de Justiça para que o acusado não fique impune.