Suspeito de matar sargento Lucas já foi preso em 2018; Saiba por qual crime

O suspeito alegou no dia da prisão que as armas eram de madeira e feitas pelo seu irmão, que na época tinha 15 anos.

De acordo com informações da polícia, Silas foi preso suspeito de assaltar estabelecimentos usando a arma de brinquedo no bairro Coroado, ele anunciava o assalto e pedia pelos pertences e as rendas. Na época, Silas foi detido na casa dele no bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona Leste.

