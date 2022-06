Suspeito de matar próprio irmão a facadas é preso em Manaus

Manaus/AM - Josely Ramos Vinhote, de 43 anos, foi preso nesta segunda-feira (06) em cumprimento ao mandado de prisão temporária. Ele é suspeito de matar o próprio irmão no dia 9 de junho de 2013, na rua Seis, bairro Tarumã-Açu, zona oeste de Manaus.

De acordo com o delegado Rodrigo Barreto, titular do 20º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e da 4ª Seccional Oeste, na ocasião do crime, Josely foi até a residência do irmão e o atingiu com vários golpes de faca na região do tórax, após ele tentar apartar uma briga do suspeito com a esposa.

“Conforme consta nos autos, o indivíduo foi visto saindo da casa da vítima no dia do delito e, desde então, estava sendo procurado. Nesta segunda-feira, após recebermos uma denúncia anônima, conseguimos efetuar sua prisão”, explicou Barreto.

Josely responderá por homicídio. Ele foi conduzido à Central de Recebimento e Triagem (CRT), no Km 08 da BR-174, onde ficará à disposição da Justiça.