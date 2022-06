Suspeito de matar professor de dança durante discussão é preso em Manaus

Conforme a polícia, Diego Ribeiro, de 30 anos, assassinou Rene a facadas durante um desentendimento entre os dois ocorrido no domingo, na rua Beija Flor, no conjunto Asteca, na zona Leste.

Manaus/AM – A polícia prendeu nessa terça-feira (21), o suspeito de assassinar o professor de dança, Alex Rene Mota de Carvalho, 46, no último dia 19 de junho, no bairro Coroado 3.

