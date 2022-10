Suspeito de matar professor, 'Bolacha' é preso em invasão em Manaus

Manaus/AM - Rodrigo Nascimento de Oliveira, conhecido como 'Bolacha', de 20 anos, foi preso nesta segunda-feira (10), em uma invasão no bairro Colônia Oliveira Machado, zona sul de Manaus. Ele é suspeito de envolvimento na morte do professor Kedson Bentes de Lima, que ocorreu em maio de 2021, na zona rural do município de Autazes, no interior do Amazonas.

A prisão ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão preventiva após uma denúncia anônima informando sobre a localização do suspeito. De acordo com a polícia, a motivação do crime seria uma rixa que 'Bolacha' tinha contra Kedson devido a relacionamentos amorosos.

Rodrigo foi preso e ficará à disposição da Justiça.