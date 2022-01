Suspeito de matar presidente da Associação de Transparência no Amazonas é preso em Roraima

Um homem, de 38 anos, foi preso na noite desta terça-feira (4), suspeito de envolvimento na morte de Emerson Jorge Auler, de 42 anos, no dia 8 de dezembro de 2021, em Humaitá. O infrator foi preso no município de Cacoal, em Roraima. Emerson estava na companhia de sua namorada, em frente à casa de seu pai, quando o suspeito e um comparsa chegaram em uma motocicleta, efetuando vários disparos. “Após o crime eles fugiram na motocicleta e estavam em local incerto. Nesta segunda, com o apoio da PC-RO conseguimos efetuar a prisão do responsável pelos disparos, que estava no município de Cacoal (RO). Agora, as diligências irão continuar para localizar e prender o segundo envolvido no crime”, disse o delegado Mário Melo, titular da DIP de Humiatá. O suspeito está custodiado na delegacia de Cacoal, porém, será solicitada à Justiça a transferência dele para a delegacia de Humaitá.

