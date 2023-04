Suspeito de matar PM em frigorífico troca tiros com a polícia e foge para matagal em Manaus

Polícia faz buscas por assassinos de PM em área de mata em Manaus pic.twitter.com/LVZpSTcMbB — Portal do Holanda (@portaldoholanda) April 11, 2023

Manaus/AM - Um homem suspeito da morte do policial militar José Maurício Barbosa Lima, trocou tiros com a polícia e acabou fugindo para uma área de mata no bairro Águas Claras, na Zona Norte de Manaus. José foi vítima de um latrocínio dentro de um frigorífico onde prestava serviço como segurança.

A imagem do carro que dava cobertura para os assassinos do PM foi registrada por uma câmera de segurança e os militares começaram a fazer uma varredura pela área. O veículo, modelo Agile de cor preta, foi encontrado trafegando pela Avenida das Torres e houve uma perseguição.

O condutor do veículo atirou contra os militares, que revidaram. O motorista foi em direção a rua Altiva Nogueira, do bairro do Novo Aleixo, onde abandonou o carro e seguiu para uma área de mata.

Foram feitas buscas com helicóptero e por vias terrestres, mas o suspeito não foi encontrado.

O veículo foi removido para uma delegacia em Manaus. O caso segue em investigação da Polícia Civil.