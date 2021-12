Suspeito de matar mulher no Amazonas é preso ao tentar fugir para Ilha de Islândia, no Peru

Com ele, foram apreendidos um celular Samsung A022, cor preta; uma carteira porta cédula com documentos pessoais; um óculos e R$ 157.

Às 21h15, em patrulhamento pelo Porto do município, os policiais conseguiram localizá-lo tentando fugir em uma embarcação com destino ao Peru.

A polícia foi acionada, por volta das 19h, para verificar a informação de um homicídio no bairro Eduardo Braga. Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram que se tratava de um feminicídio. Em seguida, os policiais começaram as buscas pelo suspeito, que segundo denúncias já havia fugido.

Manaus/AM - Um homem de 24 anos foi preso, neste sábado (04), suspeito de matar uma mulher de 33 anos, no município de Benjamin Constant, no interior do Amazonas. Ele estava tentando fugir para a Ilha de Islândia, no Peru, que faz fronteira com a cidade amazonense.

