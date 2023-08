Suspeito de matar mulher em frente à casa de bronzeamento é preso no Amazonas

Manaus/AM -

Polícia Militar do Amazonas (PMAM) através do Batalhão de Polícia Militar (BPM), cumpriu mandado de prisão na quarta-feira (16/08) de um indivíduo, 18 anos, acusado de participar do latrocínio que vitimou uma mulher, de 37 anos. Crime aconteceu em frente a um estabelecimento de bronzeamento no dia 9 de julho de 2023, na rua Tancredo Neves, bairro Rui Barbosa, em Tabatinga (distante 1.108 quilômetros de Manaus).

Conforme registrado no relato policial, a guarnição recebeu do Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (CECOPOM) a informação do local onde o apontado de participar do crime estaria escondido. No local, também foi preso outro homem, o qual portava várias porções de entorpecente.

Em virtude dos fatos, os dois foram conduzidos e apresentados à 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC).

Denúncias

A Polícia Militar orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.