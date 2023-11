Suspeito de matar jovem a pauladas em tribunal do crime é preso no Amazonas

Manaus/AM - Alessandro Moraes Bruno, 34, foi preso na Operação Travessia, deflagrada nessa quinta-feira (9), em uma comunidade ribeirinha no município de Itapiranga, interior do Amazonas. O preso é suspeito de envolvimento no homicídio de um jovem de 21 anos, morto a pauladas em julho deste ano, na cidade.

De acordo com o delegado Aldiney Nogueira, da 38ª DIP, Alessandro estava escondido em uma comunidade ribeirinha de difícil acesso, que fica a cerca de 3 horas do município.

“O Alessandro é apontado como um dos autores de um homicídio qualificado praticado em julho deste ano na localidade, quando ele e mais dois indivíduos espancaram a pauladas um jovem de 21 anos, como forma de punição em uma espécie de tribunal do crime”, disse Aldiney.

Alessandro é o segundo suspeito preso no decorrer das investigações. No dia 16 de setembro, as Polícias Civil e Militar prenderam Marcelo da Silva, conhecido como “Papagaio”, que também espancou a vítima.

Um terceiro envolvido, identificado apenas como "Melqui", segue sendo procurado pela polícia. Além da prisão de Alessandro, foi cumprido também um mandado de prisão de um idoso, 66, condenado a mais de um ano de prisão por posse ilegal de arma de fogo, ocorrida em 2013.

Porém, a prisão foi convertida para o regime aberto e penas restritivas de direito, sendo realizada apenas a intimação e orientação para início da prestação de serviços à comunidade.