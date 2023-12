Suspeito de matar irmão a facadas durante bebedeira é preso em Manaus

Manaus/AM- Ademilton de Almeida Ribeiro, 52, foi preso suspeito da morte do próprio irmão, Domingos Almeida Ribeiro, que tinha 42 anos. O crime ocorreu em dezembro de 2019, no bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus.

De acordo com a delegada Juliana Tuma, a equipe policial estava investigando um adolescente pelo ato infracional análogo ao crime estupro e, durante as diligências, identificaram que o pai dele era considerado foragido da Justiça, devido ao mandado de prisão em aberto desde de 2022.

“Inicialmente, nos dirigimos a uma suposta residência do adolescente, no entanto, o local era um endereço fantasma. Continuamos com as investigações e conseguimos um segundo endereço, no qual identificamos que o pai trabalhava em um lava-jato, no bairro Novo Aleixo”, relatou.

Ainda conforme a delegada, a equipe se encaminhou em direção ao endereço do lava-jato e realizou a prisão de Ademilton, dando cumprimento a ordem judicial.

“As investigações referentes ao caso do adolescente, procurado por ato infracional análogo ao crime estupro, seguem em andamento até o localizarmos”, disse.

Relembre o caso

Os irmãos estavam consumindo bebidas alcoólicas, quando acabaram se desentendendo e Ademilton desferiu 5 facadas nas costas do irmão.

Ademilton também ficou ferido na região da cabeça e foi levado ao Hospital Platão Araújo.