Suspeito de matar homem a tiros é preso em Manaus

Assim que foi expedida a ordem judicial, os policiais iniciaram as diligências e conseguiram localizar e prender William, no bairro Betânia, zona sul.

Ele já havia sido preso em flagrante em setembro de 2019, por tráfico de drogas e por estar com três pistolas, após ter executado uma pessoa com vários tiros.

De acordo com o delegado Fabiano Rosas, titular da unidade policial, William era detento do regime semiaberto e rompeu a tornozeleira eletrônica que fazia seu monitoramento.

