Suspeito de matar homem por dívida de drogas é preso no Amazonas

Manaus/AM - Gabriel Gama Peres, de 26 anos, foi preso na noite de quarta-feira (28) pelo homicídio de Emerson Nunes, ocorrido em março deste ano, em Manaquiri. A delegada Reika Costa, titular da 33ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), informou que o homicídio teria sido motivado por uma dívida de drogas e que, durante as investigações do crime, as equipes chegaram aos nomes de Gabriel e Thiago Alves, conhecido como “Adriano Capeta”, que continua foragido.

“Testemunhas informaram que viram o cadáver do homem com vários cortes na região do pescoço, boiando em um rio do município. Uma equipe do Corpo de Bombeiros iniciou as buscas no local indicado, mas nada foi encontrado, até o momento”, informou a delegada.

Segundo a titular da 33ª DIP, os policiais receberam a informação que Gabriel iria fugir do município, razão pela qual iniciaram as diligências e conseguiram localizá-lo na rua Beira Rio, próximo ao porto de Manaquiri.

“Ao chegarmos ao endereço delatado, encontramos ele em um veículo da marca Chevrolet, modelo Prisma, cor preta, juntamente com outras duas pessoas, um jovem de 22 anos e a namorada de Gabriel, de 18 anos, prontos para se evadir da cidade”, relatou ela.

Ainda de acordo com a autoridade policial, durante a revista no veículo, foi encontrada uma porção de substância supostamente cocaína. Todos foram conduzidos à unidade policial para os procedimentos legais. As outras duas pessoas foram ouvidas e liberadas.

Procedimentos – Gabriel responderá pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas e formação de quadrilha. Ao término dos trâmites cabíveis, ele permanecerá custodiado na carceragem da delegacia, à disposição da Justiça.