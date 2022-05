Suspeito de matar gari em Manaus incendiou provas do crime

Além de Ewerton Silva e Silva e Fábio, outro envolvido no caso, o tio dele, que não teve o nome revelado, também vai ser indiciado no caso. Isso porque para a polícia, o homem deu esconderijo ao sobrinho.

No sítio onde ele estava escondido, a polícia encontrou as roupas usadas por ele no dia do homicídio. Fábio havia tentado incendiá-las.

