Suspeito de matar esposa grávida a pauladas tem prisão preventiva decretada no Amazonas

Manaus/AM - Dorisvaldo da Silva Mota, de 25 anos, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça do Amazonas após audiência de custódia nesta terça-feira (31). Ele é suspeito de assassinar a pauladas a própria esposa, Renata Costa da Silva que, estava grávida de 9 meses, e a criança também morreu, ainda na barriga da mãe devido as agressões.

O crime ocorreu neste domingo (29), na comunidade ribeirinha Menino Deus do Carapanatuba, no município de Coari, interior do Amazonas.

Na decisão, a juíza plantonista Priscila Pinheiro Pereira, que é titular da Comarca de Anori, alegou "que não a decretação da prisão preventiva, não eram suficientes para a garantia da ordem pública e futura instrução criminal".

A magistrada também informou que "visto que o modus operandi do agente revela a grave periculosidade em concreto na conduta deste", que é suspeito de "cometer um crime com alto grau de violência, com grave repercussão na comunidade rural, tendo a população se reunido para tentar tirar a vida deste, sendo necessário que seu pai lhe escondesse dentro de casa até a chegada da polícia".

A juíza Priscila registra, ainda, que em razão da localidade onde ocorreu o crime ser de difícil acesso, "a fuga do acusado poderia ser facilitada, visto que ele não iria retornar para a comunidade e não tem residência fixa na cidade de Coari".