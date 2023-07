Suspeito de matar colega a socos e pauladas durante bebedeira é preso em Manaus

Com o mandado decretado, os policiais seguiram em busca do infrator e efetuaram sua prisão na residência dele, na rua Bernardo Cabral, bairro Coroado, na mesma zona onde o crime ocorreu.

“As investigações iniciaram logo após o crime, e foram colhidas imagens das câmeras de segurança do bar onde eles estavam bebendo momentos antes do crime, bem como o depoimento de testemunhas que avistaram eles no estabelecimento”, explicou Magna.

Segundo a delegada Magna Pires, titular do 27° Distrito Integrado de Polícia (DIP), ambos se conheceram em um bar localizado no bairro Novo Aleixo, zona norte, e, posteriormente, foram para a casa de Jackson onde passaram a consumir mais bebidas alcoólicas.

