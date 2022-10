Suspeito de matar Chiquinho do Coroado morre em troca de tiros com a PM; filho e ex são resgatados

Manaus/AM - O principal suspeito da morte do ex-presidente do Coroado, Chiquinho Ribeiro, que reivindicou a autoria do crime em live realizada neste domingo (16), foi morto durante troca de tiros com policiais militares nesta noite, no KM 44 da BR 174.

Após ter informações da localização de Kauã, a PM foi ao local e Kauã correu para a mata, de onde começou a atirar contra os policiais, iniciando a troca de tiros.

Kauã foi atingido no tórax com ao menos dois tiros. Ele ainda foi levado pelos policiais para ser socorrido no Hospital Delphina Aziz, mas não resistiu.

A ex-companheira do suspeito e o filho do casal, que haviam sido supostamente sequestrados pelo suspeito, estavam no local e foram resgatados sem ferimentos. Mãe e filho ficaram sob os cuidados da avó materna.

O crime

Kauã teria assassinado Chiquinho a tesouradas em sua casa, localizada na rua Cristo Rei, após ter sido encontrado ainda com vida pela irmã.

Segundo informações da irmã, Chiquinho havia saído para uma festa de aniversário acompanhado do namorado e um sobrinho e chegou a ser visto chegando em casa na madrugada. Algum tempo depois, a irmã já o encontrou ferido.