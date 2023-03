Suspeito de matar 'Barbie do tráfico' é preso com armas e drogas em festa em Manaus

Manaus/AM - Um homem identificado como Matheus Rogério Machado de Castro, de 26 anos, foi preso neste domingo (19), em uma festa, no bairro Santo Antônio, Zona Oeste de Manaus. Ele é apontado pela polícia como o pistoleiro que matou Fernanda Caroline Chaves Pinho, conhecida como "Barbie do tráfico", no dia 25 de setembro de 2019, na rua Lobo D’Almada, bairro Centro, zona sul de Manaus.

Os policiais receberam uma informação de que teriam suspeitos portando arma de fogo em uma festa. Os agentes se deslocaram até o evento e, durante revista Matheus foi encontrado com um revólver calibre 38 com duas munições intactas.

Na revista ao estabelecimento, uma pistola 9mm com sete munições intactas e porções de cocaína, maconha e óxi foram encontradas no interior do local.

Matheus foi preso por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo e encaminhado até o 19° Distrito Integrado de Polícia junto com o material apreendido.