Suspeito de furto é preso e veículos são recuperados em Manaus

Manaus/AM - Policiais militares da Companhia Interativa Comunitária (Cicom) recuperaram dois veículos e detiveram um homem por furto, em ações distintas no sábado (26) e neste domingo (27), nas zonas sul e oeste da capital. Na primeira ação, no sábado, a 3ª Cicom recuperou um veículo com restrição de furto na rua Rio Nilo, bairro Petrópolis. A equipe recebeu informações do Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom) de que havia um veículo com restrição de roubo na rua Rio Amazonas. O veículo foi encontrado em outra via, nas proximidades do local indicado. O proprietário do carro, um Toyota Etios branco, foi orientado a seguir para a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) para a recuperação do automóvel.

Na segunda ação, os policiais da 10ª Cicom localizaram um veículo Volkswagen Fox vermelho e detiveram o suspeito de furto na avenida da Independência, bairro Alvorada, zona oeste.

Após serem informados do furto de um veículo, a equipe militar, durante patrulhamento, deparou-se com o veículo com restrição. O condutor foi abordado e, apesar de estar com os documentos, confessou ter furtado o carro conforme boletim de ocorrência. Na ação, foi apreendido um aparelho celular, uma máquina de cartão, uma chave ignição e o documento do veículo.

A equipe fez contato com a proprietária do carro, que seguiu para o endereço e, juntamente com a equipe, dirigiu-se à Delegacia para a devolução do carro. O detido recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a DERFV. Na delegacia, foi averiguado que ele já possuía passagem pela polícia.