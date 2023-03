Suspeito de furtar R$ 1,2 milhão do Sicoob teve ajuda de funcionário para cometer crime em Manaus

“Durante as investigações, tivemos informações que Pedro, que trabalhava como caixa no Sicoob, deu informações sobre a localização do dinheiro; Marquinhos fez a segurança do perímetro e avisaria se a polícia ou algum segurança chegassem; e Rômulo que invadiu o local e pegou o dinheiro em um depósito”, contou.

Segundo o delegado Thomaz Vasconcelos, titular do 22º Distrito Integrado de Polícia (DIP), três pessoas se envolveram diretamente no roubo, e Rômulo Martins de Carvalho, 41 - que foi preso hoje - quebrou a vidraça da agência e conseguiu levar a grande quantia em cerca de um minuto.

Manaus/AM - O último suspeito de furtar R$ 1,2 milhão da agência bancária do Sicoob Amazônia foi preso, nesta quarta-feira (15), e segundo a Polícia Civil, ele teve ajuda de um funcionário do banco para roubar o dinheiro.

