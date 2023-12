Suspeito de fazer distribuição de drogas no interior é preso no Amazonas

Manaus/AM - Mikhael Martins Peixoto, de idade não identificada, foi preso nesta sexta-feira (22), suspeito de ser o responsável por fazer a distribuição de drogas para os municípios da calha do Rio Solimões.

Conforme o delegado Cícero Túlio, titular do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o indivíduo chegou ao Porto do São Raimundo em uma embarcação de transporte de passageiros e, de imediato, foi abordado pela equipe policial do 1º DIP.

“Ele estava transportando três tabletes de maconha prensada e teria sido identificado, durante as investigações, como responsável pela entrega do material em outros municípios pelos quais a embarcação atracou durante o trajeto do transporte fluvial”, disse.

Segundo o titular, o autor confidenciou que ganhava R$ 2,5 mil por cada viagem, conduzindo e entregando as drogas nos municípios da calha do Rio Solimões.

Mikhael Martins Peixoto responderá por tráfico de drogas e associação para o tráfico e ficará à disposição da Justiça.