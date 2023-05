Suspeito de fazer "arrastão" é preso em Manaus

Conforme o delegado, as equipes policiais tomaram conhecimento da decisão judicial em aberto após buscas no banco nacional de mandados e, de imediato, saíram em diligências a fim de dar cumprimento.

“Consta no depoimento das vítimas que Humberland ficava responsável pela condução do veículo, enquanto o outro indivíduo subtraía os bens materiais das vítimas”, disse.

De acordo com o delegado Jander Mafra, titular do 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na ocasião do delito, as vítimas estavam caminhando em via pública e foram abordadas por dois indivíduos, a bordo de uma motocicleta.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.