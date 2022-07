Suspeito de fazer aborto em sua própria mulher e jogar feto em lixeira é preso

A mulher chegou à unidade de saúde acompanhada do marido e exames comprovaram que ela estava grávida de 26 semanas e teve o aborto provocado, com o cordão umbilical do feto cortado. Ao ser questionado pela equipe médica, o homem revelou ter jogado o feto no lixo e foi buscá-lo a pedido da médica que atendeu o caso.

De acordo com O Globo, a mulher está internada em estado grave no Hospital São Lucas. Ela passou por cirurgia para conter hemorragia.

