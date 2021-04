Suspeito de executar homem no Hope Bay Park abandonou carro com CNH dentro

Manaus/AM - Uma Carteira de Habilitação foi encontrada dentro do veículo utilizado por pistoleiros de executar um homem no Hope Bay Park, localizado no bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus.

De acordo com a Polícia Civil, após fazer a busca pela placa do carro, o endereço do suspeito foi localizado. Ao chegarem no endereço, os policiais foram recebidos pela mãe dele. A polícia acredita que ele fugiu do local ao ver a chegada do policiais. Uma revista foi realizada no quarto do suspeito.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, existem cerca de 10 registros de homicídios realizados na cidade, com a mesma placa do veículo abandonado,

Agora, o vulgo “Macaco”, é considerado foragido. A polícia trabalha com a possibilidade da causa da execução ser a guerra entre facções.