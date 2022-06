Suspeito de executar em empresário na saída de bar é preso no Amazonas

Manaus/AM - Jonatha Henrique Gama Salvador, suspeito de assassinar o empresário Inezildo da Silva Júnior, o “Júnior Gordo”, foi preso nesta sexta-feira (17), no município de Parintins, no interior do Amazonas.

“Mohammed”, como também é conhecido, estava escondido em uma residência no bairro de Itaúna e foi detido nas primeiras horas da manhã.

Ele era procurado pela Polícia Civil e foi apontado como sendo o pistoleiro que executou Inezildo a tiros dentro do carro, quando a vítima deixava um bar na cidade, no último dia 3 de junho.

A motivação do crime ainda não foi revelada, mas as investigações sobre o caso continuam porque há ainda outro suspeito do crime. Ele estaria pilotando a moto usada por “Mohammed” para cometer o homicídio.