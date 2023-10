Suspeito de estupro morre ao ter picareta cravada em pescoço em Manaus

De acordo com informações preliminares, o suspeito teria invadido a casa da mulher pelo telhado, no entanto, ele acabou sendo surpreendido pelo marido dela. Os dois travaram uma luta corporal e o homem cravou uma picareta no pescoço do suspeito, que morreu no local.

Manaus/AM - Um homem foi morto com um golpe de picareta no pescoço, neste sábado (30), na rua Araçá de Praia, bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. Ele teria invadido uma casa para estuprar uma mulher. O nome dele não foi divulgado pela polícia.

