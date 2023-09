Suspeito de estupro é preso ao ir visitar mãe no Amazonas

De acordo com o investigador Gonzaga Rezende, Francisco estava foragido desde novembro de 2022. A partir disso, as equipes da unidade policial realizaram diversas diligências, a fim de localizar e recapturar o indivíduo.

Manaus/AM- A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), recapturou nesta quarta-feira (06), por volta das 6h30, Francisco Amâncio da Silva, 21, que estava foragido da Justiça pelo crime de estupro de vulnerável praticado em 2018. A ação ocorreu no bairro de Fátima, em Eirunepé, interior do Amazonas.

