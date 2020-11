Suspeito de estuprar e matar criança é preso no Amazonas

Manaus/AM - Nove pessoas foram presas, entre eles dois foragidos da Justiça, e dois adolescentes apreendidos nessa segunda-feira (23), na capital e no interior. Um dos menores é um jovem de 16 anos suspeito de estuprar e matar uma criança de 6 anos em Barreirinha.



As demais prisões ocorreram nos bairros Armando Mendes, Cachoeirinha, Centro, Cidade de Deus, Cidade Nova, Colônia Terra Nova, Nova Cidade e Vila da Prata, além dos municípios de Barreirinha e Itamarati. Nas ações também foram apreendidas 95 porções de drogas, arma e dinheiro. Dois carros e duas motocicletas foram localizados em diferentes zonas de Manaus.



Na zona norte da capital, na rua Del Valle, bairro Cidade de Deus, militares da Força Tática prenderam três homens, todos de 20 anos, por roubo. Uma motocicleta Honda, placa OAN-1343, com restrição de roubo, foi localizada com o trio. Eles foram conduzidos até o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.



José de Paiva Silva, de 39 anos, foi preso por militares da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) na avenida Codajás, bairro Cachoeirinha, zona sul de Manaus. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. Já na avenida Joaquim Nabuco, Centro, militares da 24ª Cicom prenderam Elisa Rodrigues da Silva, de 33 anos. Ela estava foragida de uma unidade prisional.







Veículos localizados

• Motocicleta Honda, placa OAN-1343

• Motocicleta Honda Twister, azul, placa JUO-1252

• Carro Corsa, branco, placa JWZ-0200

• Carro Prisma, cinza, placa QZB-3B39