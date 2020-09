Suspeito de estuprar e engravidar sobrinha é encontrado morto em cela

Um homem preso em Ibotirama, na Bahia, suspeito de estuprar e engravidar a própria sobrinha de 11 anos, foi encontrado morto no último sábado (5), na cela da delegacia da cidade.

De acordo com um portal do grupo Globo, o caso veio à tona no dia 6 de agosto deste ano, após o Conselho Tutelar denunciar. A menina já havia dado à luz.

Um agente da delegacia, foi quem encontrou o homem caído dentro da cela. A perícia apontou que ele cometeu suicídio.