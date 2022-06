Suspeito de estuprar duas adolescentes é preso dentro de fórum no Amazonas

Manaus/AM - Jairo Pessoa Valente Magalhães, de 53 anos, foi preso nessa terça-feira (14), suspeito de estuprar duas adolescentes, de 13 e 14 anos, no município de Autazes, no interior do Amazonas.

De acordo com o investigador de polícia Luiz Queiroz, o crime ocorreu em janeiro de 2021, e as vítima não tem nenhum parentesco com o acusado.

Jairo foi preso no momento em que estava no fórum de Justiça do município. “O indivíduo estava nas dependências do fórum e a equipe de investigação foi acionada pelos servidores da instituição. Deste modo, a equipe seguiu em diligências até o local e, chegando lá, logrou êxito na prisão dele”, relatou o investigador.