Reviravolta: Suspeito de estuprar criança em provador é solto em Manaus e caso pode ser arquivado

Para o advogado, as provas foram utilizadas não com o intuito de entender o que aconteceu de fato, mas sim de incriminar Rogério. O MP ainda não se manifestou a respeito do caso.

Isso porque o Ministério Público do Amazonas (MPAM), entendeu que as provas apresentadas pela Polícia Civil não são válidas e não poderiam ter sido usadas porque não seguiram o protocolo legal.

