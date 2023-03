Suspeito de estuprar criança em provador da Renner em Manaus vai se apresentar à polícia, diz advogado

Manaus/AM - Rogério Lindoso dos Passos, procurado por estupro de vulnerável cometido contra uma criança de 4 anos no provador da loja da Renner, no shopping Sumaúma, zona Norte, deve se entregar à polícia nesta segunda-feira (20), segundo a defesa do suspeito.

O advogado Alexandre Torres Jr, que representa Rogério, disse em nota divulgada em suas redes sociais que Rogério Lindoso dos Passos se apresentará na segunda feira, dia 20 de março de 2023 para as autoridades e apresentará sua versão dos fatos provando sua inocência para a sociedade brasileira.

Confira a nota na íntegra:

"A defesa de Rogerio Lindoso dos Passos vem a público informar o seguinte:

Considerando que nada tem a esconder o investigado e após produtiva reunião da Autoridade Policial responsável pelas investigações com a Procuradoria de Prerrogativas da OAB-AM na data de hoje.

Chegou-se à um consenso muito produtivo que vai além da divergência de entendimentos dos juristas envolvidos no caso em tela.

Esse consenso é elementar do Estado Democrático de Direito, o respeito a todos que estão exercendo dignamente suas funções servindo como auxiliares da justiça para o bem comum, para que regulem-se as relações sociais e assim todos possam viver a justiça aristotélica.

Considerando ainda a fiel concordância do investigado em contribuir de forma ilimitada com as autoridades que lhe investigam, Rogério Lindoso dos Passos informa que se apresentará na segunda feira, dia 20 de março de 2023 para as autoridades e apresentará sua versão dos fatos provando sua inocência para a sociedade brasileira.

Na oportunidade agradece aos amigos, familiares, clientes e cada um que disponibilizou seu tempo para desejar que tudo dê certo na defesa do investigado.

Que Deus esteja na frente de tudo.

Alexandre Torres Jr

Advogado"

Sobre o caso

O crime ocorreu no dia 2 de março, e câmeras de segurança da loja mostram o momento em que o homem entra sozinho no provador, logo depois a mãe e a filha surgem indo para cabine feminina, mas a criança se distrai e vai para ala masculina. A vítima só retorna depois de um tempo quando a mãe percebe que a filha não está na frente da cabine e começa a procurá-la. A mulher contou que encontrou a filha saindo da ala masculina pedindo para ir embora. Em seguida, a menina contou que o homem havia acariciado seus seios, o que caracteriza estupro.