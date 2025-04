Suspeito de estuprar criança em Borba é preso em Manaus

Manaus/AM - Um homem identificado como Nazareno de Freitas foi preso, neste domingo (06), em Manaus. Ele é suspeito de estuprar uma criança, no município de Borba, no interior do Amazonas.

A Justiça do Amazonas determinou a prisão preventiva do suspeito. Ele foi preso e encaminhado ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), em Manaus, onde ficará à disposição do judiciário.

Até o momento, os policiais não deram detalhes sobre as circunstâncias do crime e nem da prisão.