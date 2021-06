Suspeito de estuprar adolescente de 16 anos é detido em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 42 anos foi detido apontado como autor de estupro cometido contra uma adolescente de 16, no bairro São José, zona Leste.

Os militares foram acionados via linha direta e informados sobre o crime, que teria ocorrido no local onde o suspeito trabalha, um estúdio de tatuagem localizado na avenida Grande Circular. Duas equipes da 9ª Cicom se dirigiram ao local e encontraram a vítima em sua residência, onde ela relatou o ocorrido. Em seguida, foram até o local de trabalho do suspeito, que negou ter cometido qualquer ato de violência contra a adolescente.



Os policiais detiveram o homem que, juntamente com a vítima, acompanhada de seus responsáveis, foi conduzido à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai) para as providências cabíveis.



Denúncias – A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.