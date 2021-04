Suspeito de estelionato é preso ao tentar vender carro alugado em Manaus

Manaus/AM - Ezequias Anunciação de Sousa, 28, foi preso na manhã de segunda-feira (19), suspeito de praticar crimes de estelionato e apropriação indébita. A prisão do suspeito ocorreu por volta das 11h, no bairro Colônia Terra Nova, zona Norte de Manaus

Segundo o titular do 18º Distrito Integrado de Polícia (DIP), delegado Ricardo Cunha, as investigações iniciaram após uma das vítimas se dirigir até a unidade policial para relatar que estava com receio de concluir a venda de um veículo, por meio de um site de compra e venda.

A vítima relatou que o vendedor se recusou a mostrar a documentação de propriedade do veículo, alegando que iria apresentá-la no momento em que houvesse o pagamento da primeira parcela no valor de R$ 3 mil.

“A equipe de investigação se dirigiu, juntamente com a vítima, ao local combinado entre ela e o homem, e se posicionou em local estratégico para acompanhar a negociação. Após a conclusão, com pagamento do acordo, os investigadores surpreenderam o indivíduo e conduziram todos os envolvidos até a delegacia”, explicou o delegado.

Na unidade policial, as investigações apontaram que, na verdade, o veículo negociado pertencia a uma terceira pessoa, que havia alugado o carro para o homem trabalhar como motorista de aplicativo. O verdadeiro proprietário do veículo também se fez presente, relatando que não havia autorizado o indivíduo a fazer qualquer negociação com o veículo, visto que foi alugado única e exclusivamente para fins de transporte por aplicativos, motivo pelo qual o homem recebeu voz de prisão em flagrante delito.

Encaminhado ao prédio do 18º DIP, Ezequias foi autuado por estelionato e apropriação indébita. Ao término dos procedimentos cabíveis, ele será levado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.