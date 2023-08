Suspeito de espancar deficiente visual até a morte é procurado em Manaus

De acordo com a delegada Deborah Barreiros, adjunta da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro (DEHS), a vítima morreu em uma unidade hospitalar no dia 16 de junho, em decorrência de múltiplas lesões causadas por agressões físicas cometidas pelo suspeito, juntamente com Doriedson Pantoja Ribeiro, 51, que já está preso.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.