Suspeito de envolvimento na morte de venezuelano é preso em Manaus

Manaus/AM - O venezuelano Osvaldo de Jesus Perez, de 30 anos, foi preso nesta quarta-feira (16), na avenida Torquato Tapajós, zona norte de Manaus. Ele é suspeito de participar da morte do venezuelano Cesar David Rodriguez, 23, executado a tiros nesta tarde, no bairro Redenção, zona oeste da cidade.

Testemunhas anotaram a placa do carro utilizado no crime e acionaram a polícia. Osvaldo estava dirigindo o veículo, um Renaut Branco, e ainda chegou a negar a participação no homicídio. À polícia, o suspeito contou que teria sido assaltado e teve o carro roubado por dois suspeitos armados.

Com ele, foram apreendidas duas cápsulas de calibre 9 milímetros, parecidas com as usadas para matar a vítima. A Polícia continua as investigações para encontrar os outros envolvidos.