Suspeito de cometer roubo em Manaus é preso em Coari

Manaus/AM - Ormando da Silva Nascimento Junior, 33, foi preso na quarta-feira (11), suspeito de cometer roubo no ano de 2017, em Manaus. Ele foi preso na rua Coronel Maurício, bairro Tauá-Mirim, em Coari, no interior do Amazonas.

De acordo com o delegado José Barradas, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari, a equipe policial descobriu que havia a ordem judicial em nome do indivíduo no momento em que uma vítima compareceu à delegacia e denunciou que ele havia furtado a sua televisão.

“Fizemos o reconhecimento do homem por meio de imagens de câmeras de segurança trazidas pela vítima e, ao consultarmos o nome dele no sistema, verificamos o mandado em aberto por roubo ocorrido em 2017, na capital amazonense”, disse.

Ormando responderá por roubo majorado e ficará à disposição da Justiça.