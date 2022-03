Suspeito de ataque à Porta dos Fundos é extraditado da Rússia para o Brasil

O empresário brasileiro Eduardo Fauzi, suspeito de atacar a sede da produtora Porta dos Fundos, no Rio de Janeiro, foi extraditado da Rússia para o Brasil.

De acordo com a Folha de São Paulo, a defesa de Eduardo Fauzi confirmou a extradição do empresário, que deve chegar ao aeroporto do Rio de Janeiro até a meia-noite desta quinta (3). Posteriormente, ele será encaminhado para o Presídio José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte carioca. Na sexta-feira (4), o suspeito passará por audiência de custódia.

Segundo informações do site russo Argument i Fakty, Eduardo deixou o país acompanhado por dois policiais brasileiros da Interpol, com destino final no Rio de Janeiro. Ele estava preso desde setembro de 2020, após ser detido no Aeroporto Internacional de Koltsovo, a 1.786 quilômetros de Moscou, capital da Rússia. A extradição do economista só foi autorizada em janeiro deste ano.

"A defesa aguarda deliberação do MPRJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) sobre eventual denúncia a ser formulada, assim como a reavaliação da prisão preventiva do Eduardo pela justiça estadual. A defesa entende que a prisão cautelar - com a conclusão do processo de extradição - perde todos os fundamentos", disseram à reportagem Bruno Ribeiro e Diego Rossi.

Em janeiro deste ano, a Procuradoria Geral Russa havia autorizado a extradição de Fauzi, que estava preso na Rússia desde setembro de 2020.