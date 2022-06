Suspeito de assassinar homem em Coari é preso

Manaus/AM - Gabriel Carvalho da Silva, de 22 anos, foi preso nesta segunda-feira (27), pelo crime de homicídio qualificado, ocorrido na quinta-feira (23), no bairro Vale da Benção, naquele município.

De acordo com o delegado José Barradas, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari, a vítima foi identificada como Izaias Oliveira da Silva, que tinha 23 anos. Na ocasião do fato, Gabriel e outro indivíduo foram até à residência do jovem e o levaram para a localidade acima mencionada.

“Ao tomarmos conhecimento de tal prática, fomos ao local do crime, coletamos depoimentos de testemunhas e também analisamos imagens das câmeras do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops). De imediato, representamos pela prisão preventiva do autor”, disse o delegado.

O titular disse ainda que, em depoimento, Gabriel confessou a prática criminosa e contou também que ele e seu comparsa efetuaram dois disparos de arma de fogo no tórax da vítima, que veio a óbito ainda no local. A motivação do crime seria uma dívida de drogas.

Decisão judicial

O mandado de prisão foi expedido no dia 26 de junho deste ano, pelo juiz Fábio Lopes Alfaia, da 1ª Vara da Comarca de Coari.

Procedimentos

Gabriel responderá por homicídio qualificado e ficará à disposição da Justiça.