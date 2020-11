Suspeito de assalto perde os dentes ao ser agredido por população em Manaus

Manaus/AM - Um homem, que ainda não foi identificado, foi preso nesta segunda-feira (16), no bairro Manoa, zona Norte de Manaus. Ele é suspeito de realizar vários assaltos na área e foi agredido pela população até a chegada da polícia.

O homem teria roubado o celular de uma vítima e ao tentar fugir foi alcançado por moradores que o agrediram. Ele ficou com parte do rosto deformado e teria perdido alguns dentes devido às agressões. De acordo com a polícia, penas o aparelho telefônico roubado foi encontrado com o suspeito.

Após receber atendimento médico, o suspeito foi encaminhado ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) onde deve aguardar os trâmites legais.